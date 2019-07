De ouderen in Udenhout worden heel blij van vakantiekaartjes! Stuur jij er ook een op?

Ouderen in Udenhout willen heel graag vakantiekaartjes! Betty van den Oetelaar start kaartenactie

UDENHOUT -

Frankrijk, Spanje, Italiƫ... Veel Brabanders zijn er weer heerlijk op uit gegaan deze zomer. Maar opa en oma? Die blijven alleen achter. Hoe leuk is het dan als iemand aan je denkt en even een kaartje stuurt? Daarom is Betty van den Oetelaar een kaartenactie gestart om ouderen met vakantiekaartjes een hart onder de riem te steken: Groeten uit Brabant. En jij kan meehelpen!