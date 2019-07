Keert kijkcijferkanon Grietje Post ook weer terug in de nieuwe Man bijt hond?

Arnold Peters, is een dag nadat het nieuws bekend dat Man bijt hond terugkeert op de televisie, met een groepje vrienden op bezoek bij Grietje Post. Ze zijn fan van het eerste uur en unaniem zijn ze van mening dat ook Grietje terug ‘moet’ op de beeldbuis. “Ik vind van wel”, zegt Arnold. “Dat zijn van die types die wat anders doen dan een ‘normaal’ mens en dat is gewoon leuk.”



Grietje wil wel weer

De makers van Man bijt hond namen in de hoogtijdagen van het programma Grietje mee naar plekken in Nederland waar ze nog nooit was geweest. Ze zat onder meer in een vliegtuig en overnachtte zelfs in een klooster. “Ik kan dat niet meer hoor”, zegt Grietje. “Ik wil best weer meedoen, maar het lopen gaat niet meer zo makkelijk. Ik zou wel een brievenrubriek willen doen en mijn commentaar willen geven op de toestand in de wereld. Ik praat graag, dat heb ik ook nodig.”



Fans weten Grietje Post nog altijd te vinden

Op de vraag of ze een telefoontje verwacht van SBS of John de Mol, reageert ze omzichtig. “Ik weet het niet hoor. Ik heb al gezocht naar telefoonnummers van de mensen die hier altijd kwamen, maar ik kan ze niet meer vinden. Spreekt u John de Mol”, is een tegenvraag van de krasse dame.



Grietje is nooit betaald door de publieke omroep

Tijdens het interview over een eventuele comeback in de nieuwe Man bijt hond gaat het heel even ook over geld. Wat blijkt: Grietje Post is door de publieke omroep nooit betaald voor al haar inspanningen. “Geen dubbeltje, geen cent. Floris, dat weet jij ook.” Floris, steun en toeverlaat van Grietje weet het ook. “Helemaal niks”, antwoord Floris. Wel werd ze zo nu en dan getrakteerd op een lekker etentje en mocht ze overal mee naar toe. “Het was wel een gezellige tijd”, aldus de nog steeds razend populaire Grietje Post.