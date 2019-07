Hoe groot is het risico dat er bij jou wordt ingebroken?

Wil je weten hoe groot het risico is dat er bij jou de komende periode wordt ingebroken? Dat kan met de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis uit Tilburg. Per postcodegebied voorspellen zij of er een kleine of grote kans is dat inbrekers bij jou hun slag proberen te slaan.

Op de site van de verzekeraar kun je zien hoeveel inbraken er de afgelopen drie maanden zijn geweest, hoeveel pogingen daartoe, en hoeveel dagen geleden de laatste inbraak was. Op basis van onder meer inbraakfrequentie en seizoenspatronen valt te voorspellen waar de risico's het grootst zijn op een inbraak.

De grootste kans dat er in jouw huis wordt ingebroken loop je onder meer in deze postcodegebieden:

4651 in Steenbergen

5025 in de Tilburgse wijk Korvel

5038 in het centrum van Tilburg

5102 in Dongen

5611 in de binnenstad van Eindhoven

Er komt elke dag nieuwe informatie binnen over inbraken en hierdoor kan het risico op een inbraak van de een op andere dag fors toenemen. "Als er in zeer korte tijd twee keer in een straat wordt ingebroken dan kan het inbraakrisico dus ineens zeer hoog worden", zegt woordvoerder Joost van Buchem. Interpolis past de gegevens daarom ook continue aan.

Volgens de verzekeraar komen inbraken altijd in golfbewegingen. "Als er één inbraak is geweest in jouw wijk volgen er vaak meer. Een gemiddelde inbraakgolf bestaat uit vijf inbraken", zegt Jan-Willem Blank, data-analist bij Interpolis.

Inbraakpiek tijdens vakanties

Uit de data valt verder op te maken dat er veel wordt ingebroken tijdens de donkere maanden, december en januari. En ook tijdens de vakanties is er een piek. "Opvallend is dat in het zuiden van Nederland het inbraakrisico groter is tijdens de vakanties dan in de rest van Nederland. De inbraakkans kan dan tot bijna vijftig procent hoger zijn dan in andere gebieden van het land", zegt Blank.

Het aantal inbraken en schade door inbraken is landelijk volgens Interpolis de afgelopen jaren wel flink afgenomen. Van bijna 4000 in 2016 en zo'n 3500 in 2017, naar ruim 2800 meldingen in 2018.