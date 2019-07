ProRail wil alle stations compleet rookvrij maken

ProRail wil alle stations in Nederland rookvrij maken. Volgens de spoorbeheerder neemt het draagvlak voor roken steeds verder af.

"Sinds 2004, toen de rookpalen zijn gekomen, is er veel veranderd", zegt woordvoerder Jaap Eikelboom van ProRail tegen de NOS. "Openbare gebouwen, schoolpleinen en horeca zijn rookvrij, steeds meer terrassen ook. Gezien het draagvlak willen we daarom de discussie binnen de spoorsector beginnen om ook de laatste stukjes station rookvrij te krijgen."

"Bovendien krijgen we dagelijks klachten van reizigers", zegt hij. "Over een paar jaar komt een algeheel rookverbod toch op ons af, daarom willen we nu zelf het initiatief nemen om dit te regelen."

Een rookverbod heeft gevolgen voor het rijdend personeel, realiseert Eikelboom zich. "Vervoerders hebben voor bestuurders van bussen en trams faciliteiten bij eindhaltes. Als medewerkers het belangrijk vinden, moet de werkgever daar een oplossing voor verzinnen."

ProRail wil het rookverbod het liefst op zo kort mogelijke termijn. "We willen daarbij niet vasthouden aan een termijn van twee jaar, als het over drie jaar beter lukt, maar het gaat erom dat er een goede oplossing komt."

Volgens NS-woordvoerder Erik Kroeze vinden binnen de openbaar vervoer-branche al geruime tijd gesprekken plaats over vernieuwing van het rookbeleid. "Daarbij is het vooral belangrijk dat zo'n verbod herkenbaar en eenduidig is. Je moet voorkomen dat roken op de ene plek wel mag en op de andere niet."

"Iedereen voelt dat de situatie in 2004 anders was dan nu", zegt hij. "Maar er moet draagvlak zijn en dit moet zeker ook voor de collega's zorgvuldig gebeuren."

Wat klachten van reizigers over rokers betreft, merkt de NS dat die niet zozeer gaan over de rookpalen, maar over mensen die zich niet aan de regels houden.