Bredase Yordi presenteert laatste Bram in de Buurt: 'Ik ga jullie een verhaaltje vertellen'

BREDA -

Voor de laatste aflevering van de bekende YouTube-serie Bram in de Buurt heeft presentator Bram Krikke de hulp ingeroepen van de Bredase Yordi. Gehuld in een klassiek pak en voorzien van zonnebril luidt Yordi bij het haardvuur de laatste aflevering in. "Vandaag ga ik jullie een verhaaltje vertellen over het einde van Bram in de Buurt, en wat voor verhaal!"