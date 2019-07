Pop-up store Enzo Knol trekt honderden kinderen naar Jumbo in Tilburg

Om één uur opende Knol de Knolpower pop-up store op het Stappegoor. Honderden belangstellenden kwamen hier op af. Vooral kinderen stonden met hun telefoon omhoog om de bekende vlogger op de foto te krijgen.

In december opende hij eerder al zijn eerste pop-up store in de Jumbo in Groningen.

In de Pop-up Store wordt van alles verkocht van zijn merk 'Knolpower'. Zo brengt hij samen met Jumbo een lijn schoolspullen uit. De lijn bestaat uit lunchboxen, drinkbekers en later ook notitieboeken, etuis, multomappen, schrijfsets en schriften. Verder verkoopt hij onder meer truien, petjes, telefoonhoesjes en verschillende accessoires van Knolpower.

De Pop-Up Store staat in het Foodcafé van de Jumbo Foodmarkt en is van 31 juli tot en met 17 augustus geopend van tien tot zes uur. Wie in die periode voor meer dan 25 euro aan boodschappen in de Jumbo Foodmarkt in Tilburg koopt, maakt ook nog eens kans op een ticket voor een meet and greet met Knol.

Grootste YouTube-kanaal

Het vlogkanaal van Enzo Knol is het grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal. Op YouTube heeft hij zo’n twee miljoen volgers. Ook op Instagram heeft Knol meer dan een miljoen volgers.

Knol noemt de opening van de pop-up store een 'bijzonder moment'. "Ik ben blij dat we met deze pop-up store weer iets kunnen doen voor mijn fans. Geweldig om te zien dat ze uit alle windstreken naar de Jumbo Foodmarkt in Tilburg zijn gekomen om samen met ons deze tijdelijke winkel te openen en deze samenwerking te kunnen vieren. Met trots kunnen we bekend maken dat de Knolpower broodtrommels en drinkbekers in alle Jumbo winkels komen te liggen. Dit is een heel bijzonder moment", aldus Knol.

Filiaalmanager Geert-Jan Kuper van Jumbo Foodmarkt in Tilburg verwacht veel van de nieuwe Knolpower-lijn. “Wij willen onze klanten blijven verrassen en op deze manier bijdragen aan een leuke start van het nieuwe schooljaar. Je merkt ook aan de reacties van de fans vandaag dat Enzo Knol enorm populair is. Mooi om te zien hoe enthousiast zijn fans over de producten zijn en dat ze uit alle hoeken van het land naar de pop-up store gekomen zijn. Ik denk dat we met deze lijn schoolspullen veel fans blij gaan maken!”