Loslopende pauw maakt straten en daken onveilig in Tilburg

Een pauw is gespot op een dak in Tilburg (Foto: Eef Heiremans).

Een loslopende pauw vermaakt zich prima in de Tilburgse wijk Armhoefse Akkers. De blauwe vogel met de lange staart wandelt wat rond in de wijk en voelt zich veilig op de daken. Volgens de Facebookpagina van de wijk heeft de buurtpauw een baasje en is het beestje in goede gezondheid.

Op verschillende plekken in Tilburg is de pauw gezien. Zo wandelt het beestje over straat, maar de vogel fladdert ook de lucht in. Op verschillende daken is de pauw al gespot.

Dierenambulance

Volgens de buurtbewoners doet de pauw niemand kwaad en hoeft de dierenambulance niet gewaarschuwd te worden.