Somber vooruitzicht voor PSV na uitschakeling Champions League: 'Dit wordt een tussenjaar'

In de tweede voorronde van de Champions League bleek het Zwitserse FC Basel te sterk voor de formatie van Mark van Bommel.

Ondanks de uitschakeling heeft PSV 380.000 euro bij elkaar gevoetbald. Maar dat had veel meer kunnen zijn.

In de onderstaande afbeelding is te zien hoeveel PSV dit seizoen aan Europese inkomsten verdient in tegenstelling tot vorig seizoen. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Deelname aan de groepsfase van de Champions League had PSV 15,25 miljoen euro opgeleverd. Was de Eindhovense club door de groepsfase heen gekomen, dan had de club 9,5 miljoen euro verdiend. Vervolgens zou deelname aan de kwartfinale 10,5 miljoen euro waard zijn, de halve finale 12 miljoen euro en de finale 15 miljoen euro. De winnaar van de Champions League mag nog eens 4 miljoen euro extra bijschrijven.

Nu ziet het er opeens heel anders uit voor PSV, dat in de derde voorronde van de Europa League mag aantreden tegen Sturm Graz (Oostenrijk) of FK Haugesund (Noorwegen). Dat levert slechts 280.000 euro op. Mocht de formatie van Van Bommel doorstoten naar de groepsfase van de Europa League, levert dat 2,92 miljoen euro op.

Wat nu?

Commentator en verslaggever van NOS Sport Arno Vermeulen zag dat het elftal niet klaar was voor de Champions League. “Dat heeft te maken met een slecht management. Het is een klap die ze moeten incasseren. PSV moet dit seizoen zien als een tussenjaar waarin Ajax echt te sterk is en jonge spelers als Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo en Michal Sadilek een kans moeten krijgen.”

Eerder werd al bekend dat Nederlandse clubs directe plaatsing voor de Champions League zijn kwijtgeraakt. Zo heeft Ajax twee voorronden nodig om zich te kunnen plaatsen voor het Europees hoofdtoernooi. Vorig seizoen verdienden de Amsterdammers bijna 100 miljoen euro.

Mogelijke leegloop

Door de uitschakeling in de Champions League zou het zomaar kunnen dat er enkele dragende krachten zullen vertrekken bij PSV, denk aan Steven Bergwijn en Hirving Lozano. “Als er nu een interessant aanbod komt, zal er sneller verkocht worden. Ik denk dat er door het overschot aan goede aanvallers één of twee verkocht zullen worden. Dan denk ik eerder aan Hirving Lozano”, geeft Vermeulen aan. “Concrete interesse lijkt uit te blijven”, zegt Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, hierover.

Volgens Elfrink is het vooral even afwachten. “De kans bestaat dat spelers minder snel voor PSV willen spelen, maar dat zal moeten blijken.” Ook onze eigen PSV-watcher Job Willemse denkt dat de uitschakeling een negatieve werking kan hebben op de selectie. “Het kan zijn dat Steven Bergwijn nu wel verder gaat kijken. Het is voor zijn ontwikkeling ook van belang dat hij wedstrijden op Champions League-niveau speelt.”

Het is nog maar de vraag wat PSV daarvoor terug kan halen. De Eindhovenaren zullen eerst moeten afwachten welke spelers er zullen vertrekken alvorens er gedacht kan worden aan nieuwe aanwinsten. "Ook zal er naar een andere categorie aan spelers gekeken moeten worden vanwege het ontbreken in de Champions League", zegt Willemse.