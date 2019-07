Defensie schorst militair uit Breda om banden met motorclub

Sergeant-majoor Maurice Vissers uit Breda is op non-actief gesteld vanwege zijn rol in de wereld van de motorclubs. Het is de eerste keer dat het ministerie van Defensie een militair op non-actief stelt. De verklaring van Vissers van geen bezwaar (VGB) is ingetrokken, zegt zijn advocaat Michael Ruperti tegen de NOS.

Vissers is geen lid van een verboden club, maar is vicepresident van de Veterans MC. Dat is een militaire motorclub in Nederland waar veel militairen en oud-militairen bij aangesloten zijn. Hem wordt onder meer verweten dat hij banden onderhoudt met de Hells Angels. In 2009 kreeg Vissers een dapperheidsonderscheidingen voor zijn acties in Afghanistan.

Ministerie

Eerder dit jaar kondigde het ministerie aan dat de verklaring omtrent gedrag van medewerkers van Defensie ingetrokken wordt als ze betrokken zijn bij verboden motorbendes als Satudarah, Hells Angels, No Surrender of de Bandidos.