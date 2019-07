In het water aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom is woensdagavond een dode man gevonden. Het lichaam werd gevonden door een visser. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.



De man werd rond half acht gevonden. Het is nog niet bekend hoe hij in het water terecht is gekomen. Ook is het nog niet bekend of er sprake is van een misdrijf.

De politie hoort getuigen en doet sporenonderzoek.