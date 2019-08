Ravage na botsing op A2 bij Maarheeze , snelweg richting Maastricht lange tijd dicht

Een botsing tussen twee auto's woensdagavond laat op de A2 bij Maarheeze zorgde ook donderdagochtend nog voor problemen op de weg wanneer je richting Maastricht wilde. Tussen de afrit Valkenswaard en Maarheeze waren rond halfzeven nog altijd twee rijstroken dicht. Dit had te maken met een spoedreparatie. Bij het ongeluk zouden drie mensen gewond zijn geraakt. Er was sprake van een behoorlijke ravage op de snelweg.

Lange tijd was de A2 in de richting Maastricht helemaal dicht, maar iets na halfzeven donderdagochtend werd dus één rijstrook vrijgegeven. Rond zeven uur was de weg weer helemaal vrij.

Het ongeluk gebeurde net voor de afrit van parkeerplaats 't Haasje. Daar kwamen twee auto's door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Door de klap belandde een van de auto's in de vangrail. De andere wagen kwam op zijn zijkant tot stilstand. Brokstukken lagen verspreid over de weg.