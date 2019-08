Vermiste Eline (12) uit Tilburg in goede gezondheid gevonden

De 12-jarige Eline uit Tilburg die sinds woensdagavond halfzeven werd vermist, is in goede gezondheid gevonden. Dit laat de politie donderdagochtend weten. Het is nog niet bekend waar ze is gevonden. Uit privacyoverwegingen maakt de politie alleen bekend dat het meisje ergens in Nederland is aangetroffen. Wat er tijdens haar vermissing met het meisje is gebeurd, zoekt de politie nog uit. "We hebben geen aanwijzingen voor een misdrijf", zegt een politiewoordvoerster. Ook zijn er in de zaak geen aanhoudingen verricht.

De familie maakte zich grote zorgen om het meisje. Ze ging woensdagavond om halfzeven op de fiets naar een vriendin, zo vertelde ze. Maar dit bleek een smoes. Ook de politie liet donderdagochtend weten zich grote zorgen te maken. Eline vertrok om halfzeven woensdagavond vanuit haar huis in de Tilburgse wijk Heikant en was daarna niet meer gezien.

De politie sprak in de nacht van woensdag op donderdag al van een 'urgente vermissing'.

De tijdlijn van de vermissing:

11.15 uur

Eline is in goede gezondheid teruggevonden, laat de politie weten.

08.30 uur

Er is een Burgernetbericht verstuurd aan 3500 deelnemers met een beschrijving. Eline vertrok op een zwarte fiets met een bagagedrager aan de voorkant, rode banden en een rood zadel. Ze draagt een lichtblauwe spijkerbroek, is 1,60 meter lang, heeft een normaal postuur en ze draagt haar lange blonde haar los.

08.00 uur

Er is een Vermist Kind Alert verstuurd in een straal van 25 kilometer rond Tilburg Noord. De boodschap is in een straal van 25 kilometer rond Tilburg Noord verspreid en is bijvoorbeeld te zien in bussen in en om Tilburg.

07.00 uur

Er zijn grote zorgen bij de politie om Eline. "We tasten volledig in het duister over waar Eline is", zegt een woordvoerder. "We hebben tot nu toe niks van haar kunnen traceren."

02.00 uur

De politie brengt de vermissing van Eline naar buiten.

23.30 uur

De familie meldt bij de politie dat Eline vermist is.

21.30 uur

Eline komt niet thuis. Haar familie maakt zich zorgen en gaat haar zoeken.

18.30 uur

Eline vertrekt op de fiets vanuit haar huis in Heikant om met een vriendinnetje af te spreken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de afspraak verzonnen is.