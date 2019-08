'Ik kan zo goed worden als Jeffrey Herlings', motorcrosser Van de Moosdijk potentieel wereldkampioen

Op de crossbaan van Berghem schreeuwt trainer Marc de Reuver zijn pupillen toe. Enerzijds om boven het geluid van de scheurende motoren uit te komen en anderzijds omdat de technische training bij vlagen niet helemaal naar zijn zin gaat. De ex-coureur is perfectionist, wil altijd winnen en eist daarom het uiterste van de jonge motorcrossers.

Dat doet hij omdat hij in de jongens gelooft. Bovendien zit in het team van Kawasaki een pareltje, de 18-jarige Roan van de Moosdijk uit Eindhoven. "Roan is een potentiële wereldkampioen", zo weet De Reuver. "Dat kan ik misschien beter niet zeggen, maar hij heeft het in zich."

De nieuwe Jeffrey Herlings?

Roan van de Moosdijk wordt regelmatig vergeleken met Jeffrey Herlings uit Oploo, op dit moment natuurlijk de beste motorcrosser ter wereld. Hoewel ze als crossers niet helemaal te vergelijken zijn, heeft Van de Moosdijk wel het talent om het ook zo ver te schoppen.

Bekijk de video over de vergelijking tussen Roan van de Moosdijk en Jeffrey Herlings en lees verder.

"Ik vind het wel mooi als ze mij met Jeffrey Herlings vergelijken", zegt Van de Moosdijk hierover. "Het is natuurlijk moeilijk te zeggen over mezelf, maar ik denk dat er wel een grote kans is dat ik net zo goed ga worden. Dat is een hele opgave, maar ik doe gewoon mijn best."

'Potentie om wereldkampioen te worden'

En dat is geen overmoedigheid of bluf, want zo is Roan niet. Gewoon een aardige gast, maar wel eentje met veel talent die ook veel voor zijn sport over heeft. Trainer Marc de Reuver gelooft daarom in zijn pupil. In tegenstelling tot supertalent Herlings, die ook veel op kracht doet, is Van de Moosdijk nog meer een technische rijder.

Bekijk de video met Marc de Reuver die onder meer uitlegt dat hij Roan van de Moosdijk wil behoeden voor de tegenslagen die Jeffrey Herlings kent.

"Ik denk dat we nog hele leuke dingen kunnen gaan zien van Roan. Hij is een potentiële wereldkampioen. dat heeft hij in zich. We zijn goed bezig met hem."

Europese titel?

Volgend seizoen mag Roan van de Moosdijk zich in de MX2-klasse op wereldniveau gaan meten. Maar eerst wil hij dit seizoen goed afsluiten. Met nog twee races voor de boeg, in België en Zweden, maakt hij grote kans op de Europese titel in het EMX250 kampioenschap. "Ik sta redelijk kort op de eerste plaats, dus ik moet zorgen dat ik punten goed maak voor het kampioenschap."

Bekijk de video waarin Roan van de Moosdijk onder meer vertelt over over de strijd om het Europees kampioenschap.

Dromen over Motorcross der Naties

Naast het Europees kampioenschap is er binnenkort nog iets wat op het verlanglijstje staat van de Eindhovenaar. Van de Moosdijk hoopt in september in Assen samen met Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff mee te rijden in de Motorcross der Naties. "Dat zou een droom zijn", aldus Roan van de Moosdijk.

Bekijk de video over Roan en de Motorcross of Nations.