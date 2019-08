WERKENDAM -

De zolder van een huis aan de Floreffestraat in Werkendam is donderdagochtend door brand verwoest. Het dak van het huis is gedeeltelijk ingestort. Rond tien uur laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten dat de brand onder controle is en dat de bewoners veilig zijn.