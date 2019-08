Twintig kinderen onwel in zwembad van recreatiepark, ouders boos over hoge concentratie chloor

KAATSHEUVEL -

Twintig kinderen zijn woensdagavond onwel geworden nadat ze gezwommen hadden in het zwembad van recreatiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Volgens campingbezoekers was het chloorgehalte in het water te hoog. Het zwembad was overdag gesloten geweest vanwege een te hoge concentratie chloor, maar was 's avonds weer geopend.