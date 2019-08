Verwarde man slaat onder invloed van drugs raam van trein kapot en gaat ervandoor [VIDEO]

Op een video van Dumpert is te zien hoe de man met een hamer en veel geweld het raam kapot maakte. Vervolgens sprong hij uit het raam het station op. Volgens een omstander ontstond er paniek in de coupé.

Bebloede handen

De man rende via het station weg en vluchtte het spoor op. De politie kon de man later aanhouden aan het Clarissenhof. Hij had bebloede handen en hij bleek onder invloed van drugs te zijn. De man heeft ook geen vaste woon- of verblijfplaats.

ProRail heeft nog niet gereageerd op het voorval.



Bekijk de video van Dumpert: