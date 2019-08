Onze weekendtips gaan dit keer van 'links naar rechts' en we gaan ook nog lekker op de trekker

Theaterfestival Boulevard in Den Bosch (tot en met zondag 11 augustus)

Met de Parade als warm kloppend hart staat Den Bosch vanaf weer in het teken van het Theaterfestival Boulevard. Op verschillende plekken in de stad zijn dans-, muziek-, of theatervoorstellingen te zien. Niet alleen op de bekende culturele hotspots maar ook in loodsen, pleinen en kerken. Uiteraard ontbreekt ook dit jaar het straattheater niet. Voor sommige voorstellingen heb je kaarten nodig. Welke dat zijn, lees je in het programma. Vanaf de Parade rijden (gratis) pendelbussen naar de voorstellingen elders in de stad. Na de voorstelling staan de bussen weer klaar om je terug te brengen naar het centrum.



Straattheater op Boulevard. (Foto: Tobias van der Valk.

Park Hilaria in Eindhoven (Vanaf vrijdag)

De Kennedylaan in Eindhoven verandert de komende tien dagen in Park Hilaria. Zeg maar een pretpark met meer dan honderd spectaculaire (kermis)attracties. Behalve het kermisvertier zijn er op de verschillende themapleinen ook optredens van artiesten en kan er een hapje worden gegeten. De attracties zijn er voor jong en oud. Waar de jongsten op expeditie kunnen gaan in de ‘World of Living Dinosaurs’, zijn attracties als Devil Rock en de Eclipse geschikt voor de meer ervaren kermisbezoeker. De entree is gratis. Het kermisterrein is op vier minuten lopen van het station in Eindhoven.





Breda in concert (zaterdag)

Stef Ekkel, Django Wagner, John de Bever, Snollebollekes, de Alpenzusjes, René Schuurmans en zanger Kafke staan nu al te springen om er zaterdag in Breda weer een mooi meezingfeestje van te maken. Op het Chasséveld wordt dan traditiegetrouw het 'Breda in Concert' gehouden. Het Nederlandstalig festival begint om 13.00 uur en duurt tot 23.00 uur. De entree is 19,50 euro.

Tractoroptocht in en rond Boekel (zondag)

Een paar honderd tractoren nemen zondag deel aan de T.O.T.-rit (Toer Open Tractor-rit) in Boekel. De tractoren rijden in optocht langs verschillende dorpen in de omgeving. Na een kleine veertig kilometer keert de kleurrijke stoet weer terug in Boekel. De start is om 11.30 uur vanaf café D’n Tieleman aan de Molenstraat, maar van 10.00 uur staan de tractoren al opgesteld. Voor de kinderen met een traptractor is er een speciale optocht van 300 meter. De T.O.T-rit is gratis. Parkeren kun je in de omgeving van de start of langs de route van de optocht.

Oogstfeest in Nijnsel

Augustus is de oogstmaand en dat wordt voor de twaalfde keer uitgebreid gevierd op Hoeve Strobol in Nijnsel. Op het terrein aan de Strobolse Heidesteeg 10 kan vanaf 11.00 uur het boerenleven tijdens de oogsttijd aan den lijve worden ervaren, maar ook geproefd. Tijdens het oogstfeest zijn oude ambachten te bewonderen en is er plaats voor muziek. De opening van het oogstfeest, dat duurt tot 17.00 uur, is in handen van de gildes uit Sint-Oedenrode, Schijndel en Son en Breugel. Kinderen kunnen hun mobiel thuislaten, want ze mogen zelf een springtouw maken of 'haktollen'. De entree en het parkeren zijn gratis.

Van Theaterfestival Boulevard, Park Hilaria en het Oogstfeest zijn maandag om 18.12 uur reportages te zien bij Zinderend Zuiden op Omroep Brabant TV.



Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien nemen we het evenement wel op in onze tips van de week!