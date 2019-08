Acht spitsen die PSV kan halen nu Sam Lammers maanden uitgeschakeld is met een blessure

Op dit moment beschikt PSV over twee spitsen in de selectie. De beoogd basisspeler en nieuwe nummer ‘9’ is natuurlijk Donyell Malen en verder staat daar alleen nog de 19-jarige Joël Piroe achter. Het is dus niet ondenkbaar dat technisch manager John de Jong nog de markt gaat afstruinen voor een nieuwe (tijdelijke) spits.

1. Wilfried Bony

De Ivoriaanse spits kent de eredivisie redelijk goed. Hij speelde 2,5 jaar voor Vitesse en was toen in 65 wedstrijden goed voor 42 doelpunten. Na Vitesse vertrok Bony (31) naar Engeland, waar hij voor Swansea City, Manchester City en Stoke City in actie kwam. In 2018 keerde hij terug bij Swansea, waarna hij via een half jaar in de zandbak (Al Arabi, Qatar) nu transfervrij is. Een ervaren speler met eredivisie-ervaring naar Eindhoven? Het zou zomaar kunnen gebeuren.

Wilfried Bony (foto: VI Images).

2. Jeremain Lens

Lens heeft natuurlijk een verleden bij PSV en heeft meerdere malen in de spits gestaan. Nu staat Lens onder contract bij het Turkse Besiktas. De vraag is of de 31-jarige Lens op te pikken is voor een relatief lage prijs en of hij zelf open staat voor een terugkeer. Het scoren lijkt Lens wel enigszins verleerd te zijn. Afgelopen seizoen scoorde hij in 28 wedstrijden slechts éénmaal, maar bij PSV vond hij tijdens zijn laatste seizoen vijftien maal het net.

3. Jurgen Locadia

Heel realistisch lijkt de terugkeer van Locadia bij PSV niet, maar het is wel duidelijk dat de spits bij Brighton & Hove Albion niet helemaal uit de verf komt. Afgelopen seizoen kwam hij tot drie goals in de Premier League, waar hij vaak vanaf de reservebank begon. Wellicht biedt een huurdeal uitkomst voor alle partijen.

4. Alfred Finnbogason

Ex-topscorer van de eredivisie in zijn tijd bij sc Heerenveen (25 goals). Ook Finnbogason kent de Nederlandse competitie dus goed. Nu speelt hij al een aantal jaar bij Augsburg in de Bundesliga, waar de IJslander afgelopen seizoen tot achttien duels kwam en tien goals mist te maken.

5. Alexis Vega

Wellicht een onbekende naam, maar het zou zomaar kunnen dat deze 21-jarige Mexicaan al een tijdje op het scoutingslijstje van PSV staat. Vega speelt bij Chivas Guadalajara, de club met wie PSV een samenwerkingsverband is aangegaan. 1 + 1 = 2?

6. Alfredo Morales

Ook deze naam zal bij iedereen niet meteen een belletje doen rinkelen, maar Morales werd afgelopen seizoen als speler van Rangers FC de topscorer van Schotland (zeventien goals). Volgens transfermarkt.nl heeft de 23-jarige Colombiaan een marktwaarde van drie miljoen euro.

7. Jann Fiete Arp

Deze 19-jarige Duitse spits moet bij Bayern München Robert Lewandowski voor zich dulden en dus zou het wellicht tot een huurtransfer kunnen komen voor Arp en PSV. De kans is niet groot dat Arp dit seizoen al in München doorbreekt en wat ervaring in de eredivisie kan waarschijnlijk geen kwaad.

8. Mario Balotelli

Van dit lijstje de minst realistische optie, maar de 28-jarige spits is wel transfervrij en dus moet PSV alleen het salaris ophoesten. Het is alleen sterk de vraag of Balotelli zelf wil én of PSV het wil en het salaris kan betalen. De spits zal bij zijn vorige clubs (Internazionale, Manchester City, Marseille) een vorstelijk maandsalaris opgestreken hebben, en dat kan PSV nooit betalen.