Automobilist rijdt door na ongeluk, 68-jarige fietsster zwaargewond achtergelaten in Vught

De doorrijder reed in een grijze auto die aan de voorkant en aan een spiegel beschadigd was. De auto, met afgebroken linkerspiegel, werd later teruggevonden aan de Glorieuxlaan in Vught. "De bestuurder is nog niet terecht", aldus een woordvoerder van de politie. "Maar wij zijn nog steeds met het onderzoek bezig."

De grijze auto zonder linker spiegel. Foto: Bart Meesters

Het zou gaan om man van rond de dertig jaar met lang, zwart, krullend haar. Hij is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang en heeft een normaal postuur. De man draagt een rood jack en heeft een blauw/gele boodschappentas bij zich.

Traumahelikopter

Het ongeluk vond rond kwart over twaalf plaats. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De vrouw is met 'zwaar letsel' naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.