Bewoner springt van balkon na brand in flat Tilburg

Rond vijf over één brak de brand in een flatwoning uit. De brandweer kwam ter plekke om het vuur onder controle te krijgen. Dat lukte na twintig minuten het geval. Het vuur is niet overgeslagen naar aangrenzende woningen.

'Slecht aan toe'

De bewoner sprong van het balkon om weg te komen van de brand. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De man is er 'slecht aan toe', aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De bewoners van de flat werd gevraagd naar buiten te gaan vanwege de rook. Er waren minder dan tien mensen aanwezig in de flat.