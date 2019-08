Zo redt Jan een chauffeur die container van 300 kilo op zich krijgt [VIDEO]

Jan is mentorchauffeur bij het transportbedrijf ITC in Oss. Hij leidt chauffeurs op om met tankwagens te kunnen rijden. Die woensdagmiddag reed een leerling met hem mee toen het ongeluk gebeurde.

“Ik had het net met mijn leerling over code 95. Dat houdt in dat iedere chauffeur om de vijf jaar 35 uur aan bijscholing moet doen over zorgvuldig laden en lossen en het goed vastzetten van je lading”, begint Jan te vertellen.

Ongeluk

“Het was alsof de duivel ermee speelde, want vlak daarna zie ik aan de rechterkant een vrachtwagen staan die zijn laadklep net iets te schuin had gezet. Daardoor zag ik dat de chauffeur van die vrachtwagen naar achter viel, en terwijl hij daar lag, zag ik dat een volle rolcontainer ook naar achteren begon te rollen. Ik dacht: dit gaat niet goed.”

Jan heeft een dashcam die het ongeluk vastlegde:

300 kilo

De rolcontainer vol postpakketjes viel op de Duitse chauffeur. “Ik vloog mijn tankwagen uit en ik sprintte op de man af”, gaat Jan verder. Jan tilde de container meteen een paar centimeter omhoog, waardoor de man zelf onder de rolcontainer uit kon kruipen.

“Ik kon hem niet verder om hoog tillen, want die rolcontainer was wel 300 kilo. Ik kon de container ook niet langer omhoog houden, want het was zo ontzettend zwaar dat mijn rug het niet meer aan kon.”

Ik sta er niet van te kijken dat dit gebeurt.

Jan zag dat de chauffeur gelijk naar zijn zij greep toen hij onder de container uit kwam. “Door de adrenaline voelde hij misschien niet alle pijn, maar ik weet zeker dat hij er nog veel meer aan over heeft gehouden.” Ook Jan is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Doordat de container zo zwaar was, is hij door zijn rug gegaan op het moment dat hij hem optilde.

Problemen distributiewerk

Jan legt uit dat hij er niet van staat te kijken dat dit is gebeurd. “Het probleem met het distributiewerk is dat iedereen heel veel adressen meekrijgt waar ze spullen naartoe moeten brengen. Daardoor komen mensen in tijdnood en denken ze niet meer aan de veiligheid. Dan gebeuren dit soort ongelukken.”

Jan had in ieder geval gelijk wat lesmateriaal voor zijn leerling. “Een hoop chauffeurs snappen het nut niet van code 95. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zo zie je maar weer. Ik heb mijn leerling in ieder geval duidelijk kunnen maken wat het gevaar is van niet goed laden en lossen.”