Vers uit de tuin is héél goedkoop en gezond, maar je moet wel zelf het zand eraf spoelen

Dit voorjaar is in Waalwijk het project Vers uit de tuin van start gegaan. Vers uit de tuin is een initiatief waarmee bewoners van een gemeente een overschot aan geoogste groente en fruit uit eigen tuin, kunnen delen met mensen in de buurt.

Zo’n drie maanden na de start zijn er circa vijftien deelnemende moestuinders in de regio Waalwijk die meedoen aan het deels ook landelijke project. Tjeerd Veenstra uit Sprang-Capelle is ook zo’n tuinder die zijn overschot aan oogt graag deelt, maar dan moeten de klanten wel komen.

De opzet van het project is simpel: Heb je als moestuinder meer groenten en fruit dan je zelf kunt opeten, dan kun je dat overschot aanbieden op een speciale website en op Facebook. In Nederland zijn er zes gemeenten die meedoen, waaronder Waalwijk. De eerste klanten bij Geert hebben gewoon betaald voor het overschot dat hij aanbood. “Dan heb je het over vijftig eurocent, of een euro. Ze hebben betaald omdat het idee van groenten ruilen tegen bijvoorbeeld stekjes niet echt werkt.”

Mensen kiezen voor het gemak van de supermarkt

Geert doet mee omdat hij al vijftig jaar tuiniert, altijd veel over heeft en het heel leuk is om groenten te delen. “Het idee is goed, maar of het aan zal slaan is nog maar de vraag. Ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat veel mensen graag vers uit de tuin willen eten, maar dan realiseren ze zich ook dat ze het zand van de groenten moeten afspoelen. Veel mensen kiezen daarom voor het gemak, die kopen kant en klaar gewassen en gesneden in de supermarkt.”

Bij een rondje door zijn tuin somt Geert op wat er goed bijstaat. “De aardbeien gaan heel goed, de spruit en rode kool staan er netjes bij en de uien ook." De oogst aan rode bietjes (kroten) zal over een paar weken enorm zijn. Het teveel wordt dan voor een habbekrats aangeboden op de website versindetuin.nl

Waarom doet de gemeente Waalwijk dit?

De gemeente Waalwijk zet dit platform in om voedselverspilling tegen te gaan. Het is een mooie manier om overschotten een nuttige bestemming te geven en inwoners een gezonde, verse maaltijd te bezorgen. Daarnaast stimuleert het contacten tussen inwoners.