Supportersvereniging PSV gaat 100e levensjaar in: 'Stemming is alleen even niet zo feestelijk'

De supportersvereniging van PSV is jarig. 'De 12e Man' werd exact 99 jaar geleden opgericht op 1 augustus 1920. Het 100-jarige jubileum zal volgend jaar groots gevierd worden. In september 2020 komt er een groot festival bij de kunstijsbaan in Eindhoven.

Voorzitter Harrie Timmermans snapt de felicitatie meteen. Vanaf zijn vakantieadres in Spanje neemt hij die dan ook graag in ontvangst. Timmermans is trots op het 99-jarige bestaan van zijn supportersvereniging, de oudste van Nederland.

Geen juichstemming

Maar van een juichstemming is geen sprake. Het echec in Zwitserland ligt nog te gevoelig. PSV verloor afgelopen week van FC Basel en kan daardoor dit seizoen Champions League wel op de buik schrijven.

"Het 99-jarige bestaan is voorlopig het enige feestelijke wat we dit seizoen hebben", zegt Timmermans. "Nee, de stemming is even niet zo feestelijk. Het is zonde dat we zo ons honderdste levensjaar in gaan, een valse start. En dan is spits Sam Lammers ook nog eens geblesseerd geraakt. Er is werk aan de winkel."

Vet feest in 2020

Dat geldt ook voor de supportersvereniging zelf. Een speciale commissie is al druk doende met de voorbereidingen op het honderdjarige jubileum. Ze wordt hierbij professioneel ondersteund door het Eindhovense evenementenbureau Pink Orange. In september 2020 staat er een 'vet feestje' op het programma.

"Het idee is om een groot festival te organiseren", vertelt de preses van de supportersvereniging. "Dat moet allemaal nog vorm en inhoud krijgen, maar we gaan het goed vieren. Dat doen we in september 2020 in een voetballoos weekend zodat ook de selectie aanwezig kan zijn."

Niet in het stadion

Dat festival zal niet plaatsvinden in het stadion, want dat is lastig tijdens het seizoen. "We zitten ook met het weer, het moet een overdekte locatie zijn. We zijn daarom uitgekomen bij de kunstijsbaan", aldus Harrie Timmermans.