Motorrijder zwaargewond na ongeluk in tractortunnel in Raamsdonksveer

Een motorrijder is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in de zogenoemde 'tractortunnel' onder de Keizersveerse brug bij Raamsdonksveer.

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Ook een traumaheli kwam naar de tunnel gevlogen.

Tunnel dicht

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. Vanwege dit onderzoek werd de tunnel donderdagavond afgesloten.

Dodelijk ongeluk

Vorig jaar was er ook een ernstig ongeluk in de tunnel. Daarbij kwam iemand om het leven. De tunnel is alleen bedoeld voor landbouwverkeer en leidt naar een speciale rijstrook over de brug.