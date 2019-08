A58 tot 11.00 uur afgesloten richting Eindhoven na ongeluk bij Tilburg, verkeer over vluchtstrook

TILBURG -

De drie rijbanen van de A58 zijn vrijdagochtend dicht bij Tilburg door een ongeluk waarbij vijf auto's en een vrachtwagen betrokken zijn. De weg is dicht vanuit Breda in de richting Eindhoven bij knooppunt De Baars. Iets voor negen uur moeten weggebruikers rekening houden met een klein uur vertraging. Het staat vast tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt De Baars. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.