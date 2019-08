A58 weer open na ongeluk bij Tilburg: ravage op snelweg opgeruimd

De drie rijbanen van de A58 waren vrijdagochtend lange tijd dicht bij Tilburg door een ongeluk waarbij vijf auto's en een vrachtwagen betrokken waren. De weg was dicht vanuit Breda in de richting Tilburg bij knooppunt De Baars. Verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Rond elf uur was de weg weer vrij.

Het is niet duidelijk of er bij het ongeluk, dat rond halfnegen gebeurde, gewonden zijn gevallen. Het lijkt er echter op dat er met name sprake is van blikschade, zo liet een politiewoordvoerder weten. De ravage op de snelweg was behoorlijk, brokstukken lagen verspreid over de weg. Wie vanuit Breda richting Eindhoven wilde, kon het beste de richting Utrecht/Waalwijk volgen, via de A27, A59 en A2. Dit is na elf uur niet meer nodig.

De politie liet rond halftien weten klaar te zijn met het onderzoek op de snelweg. Op dat moment gingen de bergers aan de slag. Volgens de politie moesten in elk geval drie auto's getakeld worden.

Vertraging

Rond tien uur moesten weggebruikers nog rekening houden met ongeveer een half uur vertraging. Het stond vast tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum Oost. Toen de weg weer was vrijgegeven werd de vertraging snel minder.