Taakstraf voor slaan en verdrinken stinkdier in Eindhovense achtertuin: 'Wat moest ik dan doen?'

De Eindhovenaar die een stinkdier bij een aanval in zijn tuin met een schop sloeg en hem verdronk in een emmer krijgt een taakstraf. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdagochtend bepaald.



De straf is gelijk aan de straf die de politierechter de 54-jarige man eerder oplegde. Het gerechtshof benadrukt dat de Eindhovenaar het dier ook op een andere manier uit zijn tuin had kunnen verwijderen.

De taakstraf van zestig uur - waarvan dertig voorwaardelijk - is volgens het gerechtshof 'passend' en moet voorkomen dat de man zoiets nog een keer doet.

Enorme stank

Volgens de Eindhovenaar werd hij op 2 juli 2017 plotseling door het stinkdier aangevallen. Het dier spoot een stof in het gezicht van de man, waarvan hij veel last had.

Omdat het stinkdier volgens de man bleef aanvallen en een bedreiging vormde voor de vogels en knaagdieren die de man in de tuin hield - "Ik heb nog net niet een cavia uit zijn bek moeten trekken" - pakte hij een stok en een schop. Daarmee sloeg hij het dier. Dat overleefde het stinkdier niet.

De man legde het dier daarna in een emmer met water om van de stank af te komen. Die was zo erg, dat de brandweer werd opgetrommeld.

'Heel laffe uitspraak'

De Eindhovenaar is teleurgesteld in het gerechtshof. "Ik vind dit een heel laffe uitspraak. Het gerechtshof zegt er namelijk niet bij hóe ik het dier uit mijn tuin had moeten verwijderen. Wat moet ik de volgende keer doen als er hier zo'n beest zit? Hem verjagen kan niet. Ik woon in een rijtjeshuis, dan zit 'ie bij de buren..."