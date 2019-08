Proost, het is Internationale Bierdag, en zeker in Brabant!

Zundert 10 is volgens Bier! de beste in zijn soort

We hebben vrijdag iets te vieren! Het is namelijk de Internationale dag van het Bier. De feestdag komt oorspronkelijk uit Amerika, maar wordt in de hele wereld steeds populairder. Maar er zijn heel veel redenen waarom Brabant dé bierplek van Nederland is...

1. We hebben de meest bijzondere speciaalbieren

Speciaalbier is hipper dan ooit, maar in Brabant winnen we echt qua originaliteit. Denk aan het ‘Kutbier’, een fruitig blondbiertje gebrouwen door de vrouwen van Brouwerij Boegbeeld. Of 'Sjekladebol' van dezelfde brouwerij, uiteraard geïnspireerd op de Bossche Bol.

2. De beste grote brouwerij

Bavaria, La Trappe, Cornet en Swinkels. Er is geen Nederlander die deze biertjes niet kent en ook in het buitenland worden ze maar al te graag gedronken. Dat hebben we allemaal te danken aan Royal Swinkels Family Brewers uit Lieshout.

3. Wij hebben veel bierfestivals

Van Moll Fest in Eindhoven, het Nederlands Speciaalbierfestival in Den Bosch, Mout Bierfestival Tilburg of het Hop On Hop Off festival in Breda zijn maar een paar van de tientallen bierfestivals die jaarlijks in Brabant worden georganiseerd. Vooral rond augustus en september kunnen bierliefhebbers hun hart ophalen in onze provincie.

4. Hartstikke veel bierkroegen

Je hoeft echt geen dorst te lijden hier. Brabant heeft ontzettend veel biercafés. Kandinsky in Tilburg is bijvoorbeeld niet zo groot maar heeft meer dan tweehonderd verschillende soorten bier. Bij ’t Taphuys in dezelfde stad tap je zelf veertig verschillende soorten uit de muur. Bij Bierbaronnen in Oisterwijk vind je honderden biertjes die allemaal uit Brabant komen. Maar je vindt ook genoeg brouwcafé’s in onze provincie zoals Frontaal in Breda, Van Moll in Eindhoven of Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot.

5. Meer dan genoeg speciaalbierwinkels

Je wilt natuurlijk ook af en toe thuis genieten van een (speciaal)biertje. Brabant heeft genoeg winkels waar je ze kunt kopen. Vrijwel elke stad in Brabant heeft inmiddels minimaal één speciaalbierwinkel.

6. Heel veel goede kleine, lokale brouwerijen

Het zijn er te veel om op te noemen en precieze cijfers zijn er niet, maar naar schatting heeft Brabant tussen de 100 en 140 brouwerijen. Daarmee zijn we koploper in Nederland!

LEES OOK: 4 bierbrouwerijen per 100.000 Brabanders, koploper van Nederland

7. Niet alleen in de kroeg

Met zoveel winkels, café's en brouwerijen is er genoeg te doen rondom bier (behalve het drinken ervan natuurlijk). Zo kun je in een hoop brouwerijen een rondleiding krijgen, geniet je op veel plekken van een high beer en bierproeverijen en kun je de leukste plekken ontdekken via een BierSpijs Wandeling. Ook kun je op steeds meer plekken een cursus bier brouwen volgen.

8. Brabantse trots in de namen

Brabanders zijn trots op hun provincie en dat zie je terug in de namen van verschillende Brabantse speciaalbiertjes. Denk aan Wanne Klets, Sjeklade Bol, Bossche Beul en Houdoe en Bedankt van Brouwerij Boegbeeld. Of Miljaar en Ons Blackie van Van Moll en het Halderbergs Blondje van Brouwerij 't Meuleneind.