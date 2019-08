Ophef om hek van honderden meters rond huis Jan de Rooy: 'Hij wil Parijs-Dakar in zijn tuin spelen'

"Wij denken dat iedereen gelijk wordt behandeld door de gemeente, maar dat is kennelijk niet zo."

Hans Smulders, inwoner van Middelbeers, sprak deze week voor de bezwarencommissie van de gemeente Oirschot, waar Middelbeers onder valt, namens Werkgroep Natuur en Landschap. Die partij maakte bezwaar tegen het hek, net als Stichting Groen Kempenland. "Het hek staat er al een paar maanden maar het is volkomen onduidelijk wanneer de werkzaamheden zijn begonnen en of dit volgens het boekje is verlopen."

'Illegaal hekwerk wordt gewoon toegestaan'

De bezwaarmakers zien het hek niet als erfafscheiding maar als totale perceelomheining. De plek zou bestemd zijn als natuur en niet als grond om op te wonen. En het hek zou volgens Smulders al zijn gebouwd voordat de vergunning er überhaupt was. "Dat illegale hekwerk wordt gewoon toegestaan."

De gemeente Oirschot ziet dit anders. "Die vergunning voor het hek is verleend volgens de regels", laat een woordvoerder vrijdag weten. "Binnen zes weken brengt de commissie advies uit aan het college van B en W."

Het hek is honderden meters lang. (Foto: Hans Smulders)

'Weinige natuur die wij nog hebben'

Smulders vindt dat dit hek niet geaccepteerd kan worden. "De gemeente Oirschot profileert zichzelf als een monument in het groen. En zo wordt dan omgegaan met de weinige natuur die wij nog hebben. Dit belemmert de doorstroom van allerlei soorten zoogdieren."

De inwoner van Middelbeers vindt het vreemd dat voor Jan de Rooy een 'uitzondering' wordt gemaakt. "Zodat hij een beetje Parijs-Dakar kan spelen in zijn achtertuin."

'Ik wacht rustig af'

Jan de Rooy (76) ontbrak bij deze week bij de bijeenkomst bij de bezwarencommissie. Hij werd vertegenwoordigd door zijn raadsman en architect. Tegen Omroep Brabant zegt hij 'geen commentaar' te hebben op de zaak. "Ik wacht rustig af."