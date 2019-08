Een pizza en een blikje fris. Dat was de buit van een man die donderdagmiddag een pizzabezorger in Bergen op Zoom overviel. Het 20-jarige slachtoffer werd door de man met een mes bedreigd. Dit gebeurde rond twee uur op de Esdoornstraat.

De dader vluchtte met de pizza en het blikje fris. In een brandgang in de buurt vond de politie later een mes, maar de dader heeft ze niet meer te pakken gekregen.

Het onderzoek loopt nog.