PSV verzuimt genadeklap uit te delen en verspeelt punten tegen FC Twente (1-1)

PSV heeft net als titelconcurrent Ajax in de eerste wedstrijd van het seizoen direct punten laten liggen. De Eindhovenaren kwamen niet verder dan een gelijkspel in de Grolsch Veste tegen FC Twente.

De Eindhovenaren kwamen al heel snel op achterstand door een knappe goal van Keito Nakamura. De vleugelspeler trok in de achtste minuut vanaf de zijkant naar binnen en schoot van afstand hard en laag in de hoek. PSV ging vervolgens hard op zoek naar de gelijkmaker en kreeg de touwtjes gedurende de wedstrijd iets strakker in handen. Dat leidde tot een paar kleine kansen, maar ook Twente bleef gevaarlijk met een aantal scherpe counters.

In de tweede helft bleef de druk van PSV verder toenemen. Het was uiteindelijk Denzel Dumfries die PSV in de 65ste minuut weer op gelijke hoogte zette, maar daar bleef het ondanks een slotoffensief van de ploeg van Van Bommel bij.

RKC Waalwijk

In Venlo heeft RKC Waalwijk zijn eerste wedstrijd met 3-1 verloren. De ploeg van Fred Grim kwam zaterdagavond nog wel op voorsprong in De Koel door Hannes Delcroix. Vervolgens ging de wedstrijd lange tijd zeer gelijk op, waarbij de Waalwijkers genoeg mogelijkheden kregen om met een resultaat naar huis terug te keren. Maar door goals in de tweede helft van Elia Soriano, Jonathan Opoku en Peter van Ooijen trok VVV de wedstrijd toch naar zich toe.

Willem II

Willem II heeft de eerste wedstrijd van het seizoen 2019-2020 in de eredivisie gewonnen. De bekerfinalist deed dat op bezoek bij PEC Zwolle. Het werd 3-1 voor de formatie van coach Adrie Koster. Zwolle kwam nog wel op voorsprong, door een doelpunt van de Duitser Lennart Thy. De Griek Vangelis Pavlidis zorgde voor de 1-1. Dankzij Clint Leemans kwam Willem II aan de leiding. De Belg kopte in eigen doel. Met zijn tweede van de avond maakte Pavlidis ook de 3-1 voor de Tilburgers.