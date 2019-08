Invasie van wespen in aantocht, 'Het was nog nooit zo extreem als dit jaar'

Het hoogseizoen van de wesp is net begonnen, maar de Bestrijdingsbrigade heeft er de handen al twee maanden vol aan. Zij ziet een enorme toename aan wespennesten. “Per week halen we zo’n 100 tot 150 wespennesten weg, en dat terwijl het échte hoogseizoen pas net is begonnen”, vertelt Rens Jansen van de Bestrijdingsbrigade.

Jansen en zijn collega's verwijderen wespennesten in heel Brabant. Normaal gesproken hebben zij het heel erg druk in augustus en zie je in juli ook wel een wesp, maar het was nog nooit zo extreem als dit jaar. “Het hoogseizoen is eigenlijk al twee maanden geleden begonnen. We worden zo vaak gebeld met klachten over een nest dat we niet iedereen kunnen helpen.”

Meer wespenkoninginnen

De enorme toename van wespen heeft te maken met het warme weer dat dit jaar vroeger begon en ook langer aanhoudt. “Het seizoen van de wesp verschuift. Het wordt steeds warmer en steeds meer wespenkoninginnen overleven. Zo komen er nog meer wespen. Het insect vond de warme temperaturen van vorige week heerlijk.”

Dat er juist in Brabant zo veel wespen zijn, komt volgens Jansen door de fijne plekken in onze provincie. “In Brabant zijn veel bomen en bossen, dat vinden ze fijn. Daarom zie je ze minder vaak aan de kust.”

Waarschijnlijk overlast tot eind september

Wanneer de toestroom van wespen afneemt, kan Jansen niet met zekerheid zeggen. “Vroeger was het eind augustus voorbij, maar ik denk dat de overlast nu aanhoudt tot half of eind september.”