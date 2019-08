Dementerende man (80) en trouwe viervoeter zoeken onderdak, bijzondere oproep van Tommie in de Zorg

“Op zich is de man uit Helmond welkom in verzorgingstehuizen maar er is haast bij en de wachtlijsten zijn lang. Hij moet snel opgenomen wonen want hij heeft niemand meer en zelfstandig wonen gaat echt niet meer. Hij is daarnaast niet overal welkom met een hond. Dat maakt het extra lastig”, vertelt Tommie Niessen.

Wachtlijst van negen maanden

Tommie's moeder Doortje zorgt voor de meneer uit Helmond en noemt de situatie schrijnend. "Hij wil meewerken en is zich ook bewust van het feit dat het niet meer gaat thuis, maar we vinden geen plek voor hem met hond. En de verzorgingstehuizen die wel huisdieren toelaten, hebben een wachtlijst van negen maanden. Die tijd hebben we niet."

Ze legt uit waarom het zo belangrijk is dat er snel plek komt voor de man én zijn twaalf jaar oude hond. "Deze meneer moet echt opgenomen worden, liever vandaag dan morgen. Hij is de afgelopen maand sterk achteruit gegaan en gaat steeds meer dwalen. Dat heeft een risico want als hij de weg niet meer weet, kan hij in een crisissituatie belanden en moet hij van zijn hond gescheiden worden. Dat wil ik zo graag voorkomen", vertelt ze.

'We kunnen het niet maken die twee uit elkaar te trekken'

"Het is misschien moeilijk voor te stellen hoe belangrijk de hond voor hem is. Maar hij is altijd een einzelgänger geweest en heeft zijn hele leven met honden doorgebracht. We kunnen het niet maken om die twee uit elkaar te trekken. Honden zijn zijn leven. Hij zegt zelf: 'Als mijn hond niet met mij mee mag, neem je een deel van mij af.'"

Tommie benadrukt hoe belangrijk de viervoeter voor de man is. "Zijn hond is zijn enige vriend."