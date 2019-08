Boswachter Arie stapt in wespennest en wordt achterna gezeten door vijftig wespen

Arie had een hele zwelling op zijn voet nadat hij door vijftig wespen was gestoken (Foto: Arie Benschop).

Boswachter Arie Benschop heeft al veel last gehad van de vele wespen die rondvliegen. Tijdens het maaien van het bos in de Biesbosch ging hij in een wespennest staan. “Er zaten vijftig wespen op mijn lichaam.”

Tijdens het maaien in de bossen in de Biesbosch was Arie zo geconcentreerd bezig, dat hij het wespennest over het hoofd zag. “Ik ben in het nest gaan staan en had helemaal niets door. Totdat ik een wesp net boven mijn schoen zag. Deze sloeg ik dood, maar toen keek ik op de rest van mijn lichaam en zag ik zoveel wespen.”

Op één schoen verder

Het enige wat de 21-jarige boswachter kon doen, was heel hard wegrennen. “Ik heb mijn schoen uitgeschopt en op één schoen ben ik zo’n driehonderd meter gaan rennen. Dat hielp want zo kwam ik van de wespen af.”

Pas in de auto kwam Arie erachter wat de wespen veroorzaakt hadden. “Ze hebben me vier of vijf keer te pakken gehad. Mijn hele voet was dik en je zag mijn enkel niet eens meer. Ik ben alleen in mijn voet gestoken omdat de rest van mijn lichaam bedekt was, gelukkig.”

Insmeren met klimopbladeren

Het was voor de boswachter niet de eerste keer dat hij gestoken werd, maar dit was wel erg extreem. Gelukkig wist hij de pijn wat te verzachten. “Ik ben mijn voet meteen gaan insmeren met klimopbladeren. Dat werkt erg goed. Daarna koelen en met mijn voet omhoog.”

Als boswachter kon hij door zijn zwelling niet meer het bos in, maar gelukkig had hij nog ander werk te doen. “Ik ben maar op kantoor gaan zitten. Daar was nog genoeg te doen en zo kon ik mijn voet tenminste rust geven.”

In Brabant is er al veel overlast van de wespen. Er komen veel meldingen binnen van wespennesten bij mensen thuis en de bestrijdingsbrigade heeft al weken zijn handen er vol aan.

LEES OOK: Invasie van wespen, 'Het was nog nooit zo extreem als dit jaar'