Bijna zestig aanleunwoningen Tilburg ontruimd na brand, bewoners moeten elders slapen

In Tilburg zijn vrijdagavond 59 aanleunwoningen van woonzorgcomplex Den Herdgang ontruimd vanwege brand. De bewoners van de appartementen aan het Tjeuke Timmermanspad moesten naar buiten. De zeventig tot tachtig bewoners moeten vanwege de rookschade elders slapen.

De brand ontstond in de berging en sloeg naar boven door naar het bovenliggende appartement. De brand is onder controle, de brandweer ventileert de woningen.

Eén bewoner ademde rook in, ze moest zwaargewond naar het ziekenhuis. Ook twee anderen ademden rook in, maar zij konden ter plekke behandeld worden.

In eerste instantie dacht de brandweer dat een deel van de bewoners thuis kon slapen. De tien woningen vlakbij de brandhaard werden geïnspecteerd en de inwoners werden opgevangen in de aula van het hoofdgebouw aan het Berlagehof. Later bleek dat ook de overige woningen te veel rookschade hadden en onbewoonbaar waren.

Op andere plek slapen

Het personeel probeert opvang voor de inwoners te regelen. "Het gaat om ouderen, maar ook om mensen met een verstandelijke beperking en om mensen met psychische problemen. Sommige inwoners zitten in rolstoelen. Het ontruimen en zorgen voor een slaapplek voor de nacht is dus behoorlijk complex", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "We proberen een deel bij familie onder te brengen."

"Ons gebouw staat los van de aanleunwoningen," zegt een medewerker van het woonzorgcentrum. "Bij ons lopen nu een hoop mensen binnen en die vangen we op. We proberen ze rustig te krijgen met een kopje koffie en wij zorgen ervoor dat ze veilig zijn. Het gaat om tientallen mensen die binnenlopen, ik weet niet precies hoeveel. We hebben onze handen nu vol met werk."