Ellen vond onthoofde kat en haalde hem van de weg: ‘Alles lag los, maar het was geen misdrijf’

De politie rukte vrijdagavond uit voor een onthoofde kat die was gevonden in een kartonnen doos aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. Volgens de politie ging het om een misdrijf, maar Ellen van de Kamp (38) denkt daar anders over.

De vrouw uit Wagenberg zegt tegen Omroep Brabant dat zij de kat vrijdagochtend had gevonden op straat. Volgens Ellen was de kat overreden. “Het was vreselijk. Ik heb een stuk of zes losse delen bij elkaar moeten rapen en daarna heb ik ze in een doos gedaan.”

Kat gevonden

“Rond zeven uur vrijdagochtend reed ik over de Driehoefijzersstraat en toen zag ik de kat liggen. Ik moest mijn kinderen afzetten bij mijn ouders en daarom ben ik doorgereden”, vertelt Ellen. “Bij mijn ouders heb ik toen twee kartonnen doosjes en tuinhandschoenen gepakt. Toen ik terugreed, heb ik de zwarte kat in delen van de weg gehaald en zo netjes mogelijk in een doos proberen te stoppen.”

De dierenambulance was in de vroege morgen nog niet bereikbaar en daarom heeft Ellen de kartonnen doos op het fietspad gezet, in de hoop dat de mensen die in de buurt wonen de kat zouden vinden. Later heeft iemand uit de buurt de politie ingeschakeld, die ook de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) inschakelde.

Misdrijf of aangereden?

Handhaver Jeff Martens die de kat in de doos vond, twitterde 's avonds over de vondst. Hij zei dat de kop en de staart van de kat afgesneden zijn. Ellen denkt hier anders over: “De staart van het beestje was los en de darmen lagen eruit. Het was een heel naar beeld, maar zo ziet een kat eruit als hij meerdere keren overreden wordt. Ik denk dus niet dat hij is mishandeld, maar dat hij is overreden.”

Ellen hoopt dat de eigenaar zo snel mogelijk gevonden wordt. “Ik heb zelf twee katten en ik zou het ook fijn vinden als iemand mijn kat van de weg zou halen.”