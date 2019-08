Lola (16) overlijdt na strijd van een jaar na heftig ongeluk met scouting in Bergeijk

De 16-jarige Lola Depypere is een jaar na een zwaar ongeluk in Bergeijk alsnog overleden aan de gevolgen van de aanrijding. Het jonge meisje uit het Belgische Boutersem lag negen maanden lang in het ziekenhuis en mocht daarna naar huis, maar verloor de strijd alsnog. De familieleden maken haar overlijden bekend op hun eigen website.

Het ongeluk gebeurde op 1 augustus vorig jaar op de Witrijtseweg. Lola was toen op scoutingkamp in Esbeek. Ze wandelde met haar scoutinggroep over de weg en werd aangereden door een auto met een bejaarde bestuurder. Het toen 15-jarig meisje raakte zwaargewond.

Het meisje raakte vrijwel volledig verlamd. De familie schreef in mei van dit jaar op hun site: “De dokters achten haar revalidatie beëindigd en zo kan ze terug genieten van ons warm nest. En of dat dat een positief effect op Lola heeft! Iedereen wil thuis zijn… Echter. Lola kan nog steeds niet praten, eten noch drinken. Ze is verlamd vanaf haar hals.” Enkele maanden later is Lola alsnog overleden.

In het bijzijn van familie

“Een jaar geleden startte deze blog, mede vanuit onze wil om jullie op de hoogte te houden van het gevecht dat Lola noodgedwongen, maar vastberaden, aanging. Maar alle inspanningen, kunde, zorg en liefde van de wereld konden onze Lola niet helen. Al haar doorzetting, wilskracht en onvermoeibare pogingen ten spijt. De realiteit is gemeen en hard. Vrijdag 2 augustus is Lola in ons bijzijn overleden”, aldus de familie.