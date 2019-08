Verstandelijk beperkte Corwin (14) uit Kaatsheuvel weer terecht

De jongen is in Veen teruggevonden (foto: Politie).

De 14-jarige Corwin uit Kaatsheuvel is weer terecht. De tiener is in goede gezondheid in Veen gevonden. Hij werd sinds vrijdagmiddag vermist. De politie maakte zich zorgen en vroeg naar hem uit te kijken.

Corwin heeft een verstandelijke beperking en daardoor het vermogen van een zesjarige. De jongen was vrijdag in het bijzijn van zijn moeder bezig met zijn krantenwijk. Hij fietste weg en zijn moeder verloor hem uit het oog.

De tiener kwam zo'n 25 kilometer verderop terecht in de gemeente Altena. Corwin werd vrijdagavond al in Genderen gezien. Hij stond vrijdagavond rond negen uur opeens binnen bij een inwoonster van het dorp. “Ik was erg geschrokken, dus reageerde een beetje boos. Ik vroeg hem wat hij ons huis deed en waarom”, vertelt ze.

"Toen ik vroeg of ik de politie moest bellen, werd hij boos en ging hij weg."

Boterhammen voor de vermiste jongen

De vrouw was alleen thuis en belde haar man, omdat het haar niet lekker zat. Hij ging in de omgeving op zoek. Hij vond de jongen en probeerde ook meer te weten te komen. Hij kwam achter zijn naam en begreep dat de jongen honger had en daarom op hun huis was afgekomen. Het stel heeft een kaasmakerij.

“Mijn man is thuis zes boterhammen gaan halen en heeft hem die gegeven. Corwin gaf aan dat hij met het pontje naar huis wilde, dus hebben we hem laten gaan", vertelt ze. “Als ik dit had geweten, had ik hem hier in huis gehouden en de politie gebeld. Maar op zo’n moment weet je ook niet wie of wat je in huis hebt”, vertelt de vrouw.