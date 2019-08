Auto's massaal bekrast in Roosendaal: 'Ik kom nu uit op negentien auto's'

In Roosendaal zijn dit weekend massaal auto's beschadigd. De politie laat weten dat op de Eleolietdijk zeven auto's werden toegetakeld. Die schade werd zaterdagochtend ontdekt. Volgens buurtbewoners was het ook op andere plaatsen in de omgeving raak.

De politie houdt er rekening mee dat de vernielingen vrijdagavond tussen zes uur en halftien 's avonds werden gepleegd.

Twee keer raak

Een vrouw aan de Koraaldijk vertelt dat het bij haar zelfs twee keer raak was op vrijdagavond. "Wij constateerden de eerste kras rond acht uur. Ik heb toen politie gebeld. Om kwart over negen ging ik nog een keer kijken bij de auto. Toen bleek hij nog een keer bekrast. Hetzelfde was het geval bij onze andere auto en de auto van de buurman. Na een oproep van mij hoorde ik dat hetzelfde was gebeurd bij zeven auto's op de Heliotroopdijk en de werkauto van mijn vriendin, die geparkeerd stond aan de Dolomietdijk is ook bekrast. Ik kom uit nu op negentien auto's."

Volgens een politiewoordvoerster zijn er nog geen aangiften binnen met betrekking tot deze vernielingen.