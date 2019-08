Winnaar Zunderts bloemencorso bouwt dit jaar géén wagen

Over het dwarse ontwerp van buurtschap ’t Stuk wordt in Zundert volop gesproken. “De reacties variëren enorm”, aldus Raats. “Het varieert van 'leuk, ze doen weer iets vernieuwends' tot en met 'ze hebben geen wagen dus dan moeten ze maar gediskwalificeerd worden'.”

Geen corsowagen, maar terracottasoldaten uit China

In elke terracottasoldaat die straks door de straten van Zundert marcheert, zit een sjouwer annex figurant. Om de terracottasoldaat van circa 15 kilo te kunnen dragen wordt voor iedereen een op maat gemaakt harnas gemaakt. “Door het harnas wordt het gewicht verdeeld en rust de 10 tot 15 kilo op de heupen en de schouders”, vertelt Jorn Snepvangers die in de corsotent zijn harnas krijgt aangemeten. “Dat maakt het dragen comfortabeler en zo is het parcours van meer dan 5 kilometer vol te houden.”

Zo zien de ontwerpers van 't Stuk het terracottaleger door Zundert marcheren

Verantwoord: ja of nee?

Het buurtschap heeft zelfs een arts en een fysiotherapeut laten kijken of het verantwoord is om bijna honderd man/vrouw een parcours van vijf kilometer te laten lopen met op de schouders een met dahlia’s beklede pop van bijna 15 kilo. “Daar hebben ze op ons verzoek naar gekeken en hebben er zelfs berekeningen op losgelaten”, aldus Johan Raats. “De uitkomst is dat een gezond iemand van minimaal 60 kilo en van een bepaalde lengte dit verantwoord moet kunnen volbrengen.”