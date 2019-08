Verwondering in Waalwijk om blote man op straat: 'Ik had het warm en heb een pilletje genomen'

Een blote man zorgde zondagochtend voor enige verwondering in Waalwijk. De man liep in de Venkelstraat en omgeving terwijl hij alleen een onderbroek en sokken aan had. De politie die was geïnformeerd, vond de man snel. ‘Het signalement kwam aardig overeen…’, zo laat de politie in een bericht op Facebook weten.

De 25-jarige man uit Waalwijk vertelde dat hij het erg warm had en dat hij daarom had besloten zijn kleren uit te trekken om wat af te koelen. Ook vertelde hij dat hij anderhalve xct-pil had genomen.

Toen de xtc een beetje was uitgewerkt, besefte de man volgens de politie ‘een klein beetje dat het niet de bedoeling was zo over straat te lopen’. Voor de man is hulp ingeschakeld.