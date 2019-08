Verwondering in Waalwijk om blote man op straat: 'Ik had het warm en ik heb een pilletje genomen'

WAALWIJK -

Een blote man zorgde zondagochtend voor enige verwondering in Waalwijk. De man liep over straat in de Venkelstraat en omgeving terwijl hij alleen een onderbroek en sokken aan had. De politie die was geïnformeerd, vond de man snel. ‘Het signalement kwam aardig overeen…’, zo laat de politie in een bericht op Facebook weten.