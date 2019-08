Konijntjes gedumpt naast kledingcontainer: 'Nog blij dat ze er niet in zijn gegooid'

De konijntjes werden gevonden in een boodschappentas (foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost).

Twee slecht verzorgde albinokonijnen zijn zaterdagmiddag gevonden naast een kledingcontainer bij Tuincentrum Boxtel. Ze waren gedumpt in een boodschappentas met een dekentje en bakje voer. Dierenambulance Brabant Noord-Oost heeft de konijntjes opgehaald en wil weten wie ze daar heeft achtergelaten.

Een vrouw die haar hond uitliet, vond de beestjes. Ze zag een tas ritselen en vond de dieren toen ze erin keek. Na haar vondst belde ze de dierenambulance. Medewerker Rens van Lieshout denkt dat de konijntjes best lang in de tas hebben gezeten. “De bodem van de boodschappentas lag bezaaid met konijnenkeutels. Ook in het bakje voer lagen keuteltjes”, vertelt hij.

Lange nagels en tanden

De diertjes, twee jonge vrouwtjes, zijn bij hun oude baasje waarschijnlijk niet goed verzorgd. Ze hadden behoorlijk lange nagels. “Echt extreem”, aldus Van Lieshout. “Ook hadden ze olifantstanden. Dan gaan de onder- en boventanden langs elkaar heen groeien en dan kunnen ze niet meer eten.”

De dierenambulance heeft de konijntjes naar Regionaal Dierenopvangcentrum Ravenstein gebracht. Daar is het tweetal nagekeken en behandeld. Volgens de regels heeft de eigenaar nu veertien dagen de tijd op de diertjes terug op te eisen. Als dit niet gebeurt, wordt er een nieuwe eigenaar voor de konijnen gezocht.

“Ik denk niet dat de eigenaar zich meldt”, zegt Van Lieshout. “Als je ziet hoe ze gedumpt zijn. Maar ik ben in ieder geval nog blij dat ze naast de container zijn gezet en er niet in zijn gegooid.”