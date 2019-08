Riek blaast 106 kaarsjes uit maar is nét niet de oudste van Brabant: 'Ik ben heel content'

WANROIJ -

Ze is net niet de oudste Brabander maar met haar 106 jaar komt Riek Hendriks-Uijen wel heel dicht in de buurt. Zondag vierde de krasse dame haar verjaardag in zorgcentrum De Lookant in Wanroij waar ze sinds een paar jaar woont. Terugkijkend op die 106 jaar is Riek heel stellig: "Ik heb een heel mooi leven gehad."