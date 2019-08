Twee van zijn ontsnapte damhertjes werden afgeschoten, Ed hoopt dat de derde nog terugkomt

"Er was er eentje die vanaf het begin al regelmatig wist te ontsnappen", zegt Ed terwijl hij door het dierenweitje loopt. "Hoe ze het deed weet ik nog steeds niet. Kennelijk zag ze kans om iedere keer weer over het hek te springen, zelfs toen ik het verhoogde en er stokken in had gestoken." Maar hoe vaak ze ook ontsnapte: het hertje, een van de twee hindes, kwam altijd weer terug. "Het werd een beetje een grap in de buurt. 'Kijk daar heb je d'r weer' riepen de buren dan."

Hek op een kiertje

Om het haar gemakkelijker te maken liet Ed het hek een heel klein stukje openstaan, maar hij zorgde ervoor dat er geen andere dieren konden ontsnappen. Totdat hij op een kwade dag het hek op een kiertje zette in de veronderstelling dat de opening te klein zou zijn voor de andere herten. "Maar toen ik de volgende dag in de wei kwam, waren ze alle drie verdwenen."

In de dagen daarna werd het drietal regelmatig gezien in De Maashorst. "Mijn zus wandelt daar heel vaak en zag ze en paar keer, altijd samen." Als hij kans zag sprong Ed zelf op de fiets om naar het bosgebied te gaan waar zijn herten gezien waren. "Een keer heb ik ze zelf gezien en geprobeerd om ze met wat voer te lokken. Ze waren na een jaar al een beetje tam dus ik kon op een paar meter afstand komen." Maar hij kreeg ze niet te pakken en toen hij een dag later ging kijken was het hoopje brokken dat hij had achtergelaten onaangeroerd.

Verkeersveiligheid

Hij wist dat de Maashorst verboden terrein was voor de damherten. "Dat is wettelijk vastgelegd. Het heeft te maken met verkeersveiligheid." Toch vindt hij het pijnlijk dat de herten meteen zijn afgeschoten door de jachthouder. "Maar dat is gebeurd, er is niets meer aan te doen."

Ed had dat nieuws graag van de gemeente of van Wildbeheer gehoord en niet via de media, maar ook daar heeft hij zich bij neergelegd. Hij weet intussen dat de twee afgeschoten herten een mannetje en een vrouwtje zijn, dus de enige nog levende van het drietal is een hinde. En dat geeft nieuwe hoop. "Stel je toch eens voor dat het hert dat nog rondloopt juist de hinde is die zo vaak ontsnapt is", zegt hij hoopvol. "Dat zou kunnen betekenen dat ze misschien toch weer opduikt bij ons huis, ze kent de weg."

Toch weer andere herten?

Die gedachte is in ieder geval reden om zijn zoektocht nog niet te staken. En daarom springt Ed op een zonnige zondagmiddag opnieuw op zijn fiets richting de bossen. Maar wat als ook de derde wordt doodgeschoten? Komen er dan andere herten in zijn wei? "Als het aan mij ligt wel. Mijn vader had hier al herten, ik heb ze ook graag om me heen." Maar daar denkt niet iedereen in huize Bevers hetzelfde over, weet ook Ed. "Mijn vrouw ziet het niet zitten en vraagt zich af hoe ver je wil gaan als je wil voorkomen dat er opnieuw herten ontsnappen."

Een hoger en wellicht meer hertenproof hek is inmiddels besteld. Dat komt over een paar weken.