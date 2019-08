Imkers met bijenkasten overspoelen Biesbosch: 'Zo raken we de regie kwijt'

Staatsbosbeheer worstelt met een overdaad aan bijen in de Biesbosch. Er kan daar een beperkt aantal kasten staan, maar er zijn imkers die daar illegaal hun volken neerzetten. Of ze parkeren honderden kasten net buiten het natuurgebied. "We zitten een beetje met de handen in het haar", vertelt boswachter Thomas van der Es.

"Je hebt in Nederland solitaire wilde bijen - die in de vrije natuur leven - en bijen die de honing verzorgen voor de imkers. Allebei komen die al erg lang voor in de Biesbosch. Maar de afgelopen jaren zie je dat het aantal wilde bijen heel hard achteruit gaat en in de nazomer honingbijen uit kasten massaal de Biesbosch bezoeken omdat wij een bloemrijk gebied hebben met heel veel springbalsemien. Dat is een exotische bloem die lekker veel nectar biedt. Dat gerucht is gaan rondzingen door het land. Wij zien steeds meer kasten - ook uit Duitsland en België - en daar worden wij een beetje zenuwachtig van. Want we willen niet dat de solitaire wilde bijen onder druk komen te staan door overbevolking van 'ingebrachte bijen'."

Ongezonde groei

"We zitten een beetje met de handen in het haar", aldus Van der Es. "Want bijen vliegen rustig de Biesbosch in als ze er drie kilometer vandaan zijn. Dus je moet in een straal van drie kilometer rond dit natuurgebied in de gaten houden hoeveel kasten er staan. Er wordt hier super veel kraakheldere honing vandaan gehaald. Dat is aan de ene kant hartstikke mooi en in bepaalde mate kan er ook 'geoogst' worden. Maar wij willen natuurlijk niet dat die ongezonde groei zo hard doorgaat dat we hier straks soorten kwijtraken die we nooit meer terugkrijgen."

Op zich mogen er bijenkasten in de omgeving van de Biesbosch staan. Maar als je kasten op grond van Staatsbosbeheer plaatst, heb je daar wel een vergunning voor nodig. Het aantal illegale bijenkasten daar valt mee. "Want we zitten er best scherp bovenop", benadrukt de boswachter. "Maar je ziet nu veel kasten geplaatst worden bij allerlei andere gebieden in en rond de Biesbosch. Dan raken we natuurlijk de regie kwijt."