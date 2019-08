Auto rijdt dwars door pui van fietsenwinkel in Tilburg, dief gaat er met fiets vandoor [VIDEO]

De pui van fietsenwinkel Blade Bikes in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag volledig vernield bij een ramkraak. Een auto ging dwars door de glazen deuren van de winkel aan de Prinsenhoeven. De dader ging er op een gestolen fiets vandoor.

Buren van de fietsenwinkel hoorden rond vier uur 's nachts een harde knal en gerinkel van glas. Zij belden de politie. Toen agenten gingen kijken vonden ze een auto midden in de winkel.

Bekijk hieronder de beelden net na de ramkraak:

Buit

Vooralsnog lijkt het erop dat er alleen een mountainbike is gestolen. Hier is de dader op gevlucht. Of er nog meer is gestolen, wordt nu onderzocht.

De auto was eerder op de avond gestolen. "We doen nu sporenonderzoek in de auto", aldus een woordvoerder van de politie.