Arrestant pleegt zelfmoord in de cel Eindhoven, politie doet onderzoek

Een arrestant heeft zondagavond zelfmoord gepleegd in de cel van het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. De politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren.

De man werd zondag aan het begin van de avond in zijn cel gevonden. Reanimatie mocht niet meer baten, meldt de politie. De nabestaanden van de man zijn op de hoogte gebracht.

Waar de man voor was aangehouden, meldt de politie niet. "We gaan niet in op de achtergronden. Dat doen we nooit bij zelfdoding, dus ook niet in dit geval", zegt een woordvoerder van de politie.

Onderzoek

De politie van een ander district (Den Bosch) doet samen met de forensische recherche van de eenheid Zeeland-West-Brabant onderzoek naar de zelfdoding. "In het kader van de objectiviteit wordt het onderzoek door een ander district gedaan."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.