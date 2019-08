Groot tekort aan vakantiekrachten: bijna 3000 vacatures voor vakantiebaantjes in onze provincie

Vooral in de postsector is het tekort groot. Daar zijn deze zomer ruim vierhonderd oningevulde vakantiebaantjes voor postbezorger/-sorteerder. De top vier op een rijtje:

Nog meer vakantievacatures

Het aantal openstaande vakantiebaantjes is waarschijnlijk nog hoger, omdat dit de cijfers zijn van de vacatures die online staan of via uitzendbureau Randstad worden aangeboden. Daarbij zijn de vakantiekrachten die worden gezocht via netwerken van vaste medewerkers of bijvoorbeeld advertenties in kranten niet meegenomen.



Aantal niet-ingevulde vakantiebaantjes per gemeente:

Geen post?

Bij PostNL hadden ze voor de zomerdagen wel honderdtachtig mensen extra kunnen gebruiken, bij Sandd ruim tweehonderd. Maar het lukte beide postbedrijven niet om ze te vinden. ''Gelukkig zijn onze postbezorgers bereid om een extra stapje te doen'', vertelt Petra Berkers, procesmanager bezorgen bij PostNL in Den Bosch.

''Onze bezorgers lopen nu een extra wijk, want ze willen zelf ook graag op vakantie.'' Daardoor kan bijna alle post op tijd bezorgd worden. Inmiddels zijn alle zomervacatures bij PostNL van de site gehaald.

Met filmpjes jongeren aanspreken

Ook in de schoonmaakbranche zoeken ze deze vakantieperiode een paar helpende handjes. Bij Hago staan op dit moment honderdvijftig vacatures open voor de zomer, waarvan tachtig in Eindhoven. ‘’Laten we eerlijk zijn, die vacatures staan niet voor niets open'', zegt operationeel directeur Peter Paul Wiegmans van Hago.

Al het beschikbare personeel wordt ingezet. Zelfs het eigen kantoorpersoneel ontkomt er niet aan om de klussen te klaren. ''Het moet uiteindelijk allemaal wel gebeuren. We kunnen niet tegen een ziekenhuis zeggen: De OK kan niet schoongemaakt worden, omdat we geen personeel hebben.''

'Je speelt met leven en dood'

Met als gevolg dat een operatiekamer dan dicht moet blijven. ''Dat kan niet. Dan speel je met leven en dood'', aldus Wiegmans. Met zelfgemaakte promotiefilmpjes probeert het bedrijf extra vakantiekrachten aan zich te binden. Het levert extra handjes op, maar niet genoeg om het hele gat te dichten.

Tekst gaat verder onder de video.

Oorzaak en gevolg

Bart van Krimpen is data-analist bij Randstad. Hij heeft wel een idee waar de tekorten vandaan komen. ‘’Vermoedelijk speelt algehele schaarste op de arbeidsmarkt een rol: veel werkgevers hebben moeite personeel te vinden.’’

Het algemene tekort aan medewerkers proberen bedrijven nu deels op te lossen met vakantiekrachten, denkt Van Krimpen. ‘’Zo kent de logistiek veel schaarse functies, bijvoorbeeld magazijnmedewerker, welke ze waarschijnlijk ook deels via vakantiewerk proberen in te vullen.’’

Geen uitzondering

Brabant is overigens geen uitzondering. Landelijk zijn er deze zomer bijna zeventienduizend vrije vakantiebaantjes, waarvan er dus drieduizend openstaan in onze provincie.