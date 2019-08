Grim haalt Grim naar RKC, welke vaders gingen hem voor?

RKC Waalwijk heeft de selectie uitgebreid met Mike Grim. Inderdaad, dit is de zoon van trainer Fred Grim. Hij is afkomstig van tweededivisionist IJsselmeervogels, waar hij kort geleden een contract tekende. Als vader Grim zijn zoon laat debuteren in de eredivisie, komt hij terecht in een rijtje van vijf andere trainers.

Het zou een goede quizvragen zijn: welke coaches gaven hun zoons de kans om te spelen op het hoogste voetbalniveau? En wie was de eerste die dit deed? En bij welke Brabantse clubs gebeurde dit? Hieronder de antwoorden!

De eerste vader die zijn zoon liet debuteren in de eredivisie was Henk Nienhuis. Als hoofdcoach van Veendam stelde hij in juni 1987 Evert-Jan Nienhuis voor het eerst op.

Bijna tien jaar later volgde Jimmy Calderwood zijn voorbeeld, door zijn zoon Scott op 19-jarige leeftijd de kans te geven bij Willem II.

In oktober 2014 zette Gino Bosz zijn eerste stappen in de eredivisie, bij Vitesse. De Arnhemse club werd op dat moment gecoacht door... zijn vader, Peter Bosz.

Mitchell van der Gaag en Maurice Steijn gaven deze trend vorig jaar een vervolg door hun zoons Jordan en Sem het veld in te sturen op het hoogste niveau, bij respectievelijk NAC Breda en VVV-Venlo.

'Potentie laten zien'

Mike Grim begon met voetballen bij HVV Hollandia Hoorn. Vervolgens werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Via Ajax -19 kwam hij tussen 2015 en 2019 terecht bij Almere City, in de eerste divisie.

’We waren al langer op zoek naar een extra doelman", laat algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC weten. "In de persoon van Mike hebben we die nu gevonden. Mike krijgt in Waalwijk de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en zijn potentie te laten zien.”

De doelman sluit per direct aan bij de eerste selectie en zal samen met Etiënne Vaessen en Kees Heemskerk het keeperstrio voor dit voetbalseizoen vormen. De 22-jarige Grim tekent een contract tot medio 2020.